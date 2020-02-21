Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность. Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.
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Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков

Взгляд.ру20:50

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

РИА Новости16:54

Зеленский пообещал наказать всех организаторов беспорядков в Новых Санжарах

Газета.Ru15:17

Зеленский пообещал наказать за беспорядки из-за эвакуированных из Китая

РБК16:28

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

RT на русском14:49

Зеленский сообщил о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

РЕН ТВ15:41

Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

ТАСС14:02
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
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