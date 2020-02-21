Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность. Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Интернет Установка Windows стала сложнее Как сообщает DrWindows, теперь в процессе установки ОС Windows пользователь должен ввести логин и пароль от учетной записи Microsoft.

Наука «Магический» двухслойный графен оказался странным металлом В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.

Происшествия Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане В четверг утром экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил самолет с двумя членами экипажа и 12 пассажирами на борту.

Общество Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Политика Трамп резко ответил демократам после заявлений о его поддержке Москвой Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Авто Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.

Футбол Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.

Наука Кожа человека обладает способностями человеческого мозга Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.

Наука В России создали бетон для заливки при отрицательных температурах Благодаря выверенному составу смеси авторам удалось повысить морозостойкость бетона и решить проблему его повышенной текучести, которая в условиях низких температур становится причиной комкования бетона и снижения прочности после отвердения.

Армия и оружие Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.