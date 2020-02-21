Политика
РИА НовостиЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность. Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Армия и оружие
Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Идлибе
Здоровье
Уральский министр предложил запретить молодым врачам работать в частных ЛПУ
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков предложил ввести шестилетний мораторий для выпускников медицинских вузов на право работать в частных медучреждениях.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Интернет
Установка Windows стала сложнее
Как сообщает DrWindows, теперь в процессе установки ОС Windows пользователь должен ввести логин и пароль от учетной записи Microsoft.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Происшествия
Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане
В четверг утром экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил самолет с двумя членами экипажа и 12 пассажирами на борту.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету
В эфире программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, прозвучало, что за всех в группе «Мираж» пела именно Маргарита Суханкина.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Политика
Трамп резко ответил демократам после заявлений о его поддержке Москвой
Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Здоровье
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Авто
Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung
Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.
Гаджеты
Процессоры AMD на Zen 3 получат улучшения в упаковке помимо улучшенного 7-нм техпроцесса
Процессоры AMD на архитектуре Zen 3 уже не за горами, и TSMC дала понять, что в ближайшие месяцы мы узнаем о них много нового.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Футбол
Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку
Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
Наука
Кожа человека обладает способностями человеческого мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Каролину» благодаря двум очкам Панарина
Российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин набрал в матче два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу.
Наука
В России создали бетон для заливки при отрицательных температурах
Благодаря выверенному составу смеси авторам удалось повысить морозостойкость бетона и решить проблему его повышенной текучести, которая в условиях низких температур становится причиной комкования бетона и снижения прочности после отвердения.
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Политика
Сотрудники МВД Украины в случае чего готовы к «миротворческой операции по реинтеграции Донбасса»
Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Политика
Макрон предсказал Европе миграционный кризис из-за конфликта в Идлибе
Боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис, число беженцев оценивается в 2 млн человек.
Политика
Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы
Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей.