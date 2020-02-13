Политика

REGNUMREGNUMЗеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Об этом говорится на сайте украинского президента.
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Зеленский предложил завлекать крымчан в «город-сад» у границы

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Украинская община Крыма отказалась от обещанного Киевом «города-сада»

РИА Новостивчера в 23:55

Город-сад Зеленского приравняли к стене Яценюка

РЕН ТВвчера в 19:58

Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

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Украинская община Крыма отказалась от обещанного Зеленским «города-сада»

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Зеленский пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад» под Херсоном

Взгляд.рувчера в 12:51

Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

Lenta.ruвчера в 12:44
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Политика

Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2

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Космос

Аномальные космические сигналы поступают на землю каждые 16 дней

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней Международная команда астрономов впервые обнаружила так называемый быстрый радиовсплеск (FRB), который повторяется на основе регулярного цикла.
Курьер. Среда. Бердск 11 февраля в 04:00
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Хоккей

Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
РБК 00:39
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Общество

Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Вести.Ru вчера в 10:37
Армия и оружие

По Дамаску нанесен ракетный удар

Вести.Ru вчера в 17:34
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском вчера в 09:53
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Здоровье

Кардиолог объяснил, как без таблеток снизить давление за 15 минут

Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.
Российская газета вчера в 23:49
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в полуфинале Кубка Италии

Туринский «Ювентус» ушел от поражения в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом», сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время.
РБК 00:02
Культура

Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
News.ru вчера в 01:55
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Политика

Актер Владимир Машков предложил не отдавать ни пяди земли русской

Актер и режиссер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий и ведение любых переговоров на эту тему.
Русская Планета вчера в 23:11
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Piter.tv вчера в 08:02
Происшествия

В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину

В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
РБК 00:03
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Lenta.ru вчера в 22:29
Общество

Водонаева рассказала о допросе в полиции

РИА Новости вчера в 13:13
Экономика

АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
РБК вчера в 10:21
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Кино

Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
КиноПоиск 00:10
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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