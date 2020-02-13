Политика

REGNUMREGNUMЗеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Об этом говорится на сайте украинского президента.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

РИА Новости19:51

Город-сад Зеленского приравняли к стене Яценюка

РЕН ТВ19:58

Зеленский пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад» под Херсоном

Взгляд.ру12:51

Зеленский планирует построить в Херсонской области «город-сад» для крымчан

Свободная Пресса15:09

Зеленский предложил завлекать крымчан в «город-сад» у границы

News.ru13:23

Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

РБК14:10

Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

Lenta.ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

РИА Новости 20:38
Авто

Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году

"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
ПРАЙМ 11:49
Общество

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:34
Здоровье

Медики назвали 8 симптомов, указывающих на рак головного мозга

Один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира Клиника Майо рассказала о 8 признаках, указывающих на рак головного мозга.
NewInform 10:52
Биатлон

Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам

Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
Sports.ru 02:12
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Гаджеты

Samsung представил еще один складной смартфон — Galaxy Z Flip

Sostav.ru 11 февраля в 15:59
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 18:52
Спорт

Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на ЧМ

На третьем месте расположилась сборная Польши. Польские спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 25, 378 секунд.
ГЛАС.RU 20:29
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста 07:29
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости 10:14
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ вчера в 05:23
Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
РБК 14:12
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Армия и оружие

Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку

Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
Pravda.Ru вчера в 05:04
Кино

Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского

Sibnet Новости 02:05
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Общество

Россия приостановила чартерное авиасообщение с КНР

Вслед за регулярными рейсами приостановлено чартерное авиасообщение России с Китаем.
Российская газета 19:50
Политика

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
РИА Новости 13:35
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Российский Диалог 03:28
Происшествия

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета 05:31
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Lenta.ru вчера в 16:04
Армия и оружие

Российский «гиперзвук» подтолкнул модернизацию ядерной триады США

РЕН ТВ 19:17
Футбол

«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии

"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
РИА Новости 16:54
Кино

«Оскар» за лучший фильм впервые получила иностранная картина

Победителем в главной номинации "Лучший фильм года" стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщается на сайте "Известий".
Molnet.ru 11 февраля в 01:30
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек

Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
Известия 19:49
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
Экономика

Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России

Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
Известия 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное