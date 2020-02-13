Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Об этом говорится на сайте украинского президента.

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

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