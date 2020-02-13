Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗеленский пообещал построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил построить «город-сад» в Херсонской области, чтобы выманить с полуострова людей, «а потом выкручивать им руки в застенках СБУ». Он также подчеркнул, что крымчан вряд ли удивит украинская инфраструктура.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

«Город-сад» для переселенцев из Крыма пообещал Зеленский

Газета.Ru14:28

Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

РБК14:10

Зеленский хочет завлечь крымчан на Украину, построив «город-сад»

REGNUM13:16

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Известия13:04

Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

Lenta.ru12:44

Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма

РЕН ТВ12:40

Зеленский планирует построить в Херсонской области «город-сад» для крымчан

Свободная Пресса15:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:21
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости 15:12
Шоу-бизнес

Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии

Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.
ИнфоСМИ вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 14:47
Биатлон

Сборная России финишировала на своем месте

Коммерсантъ 14:32
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru 04:09
Авто

Названы сроки появления в России нового Haval H5

Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
CarsWeek.ru 06:28
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Российский Диалог 03:28
Происшествия

СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
РИА Новости 06:34
Происшествия

В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»

На 25-м этаже этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве начался пожар.
РБК 18:59
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РИА Новости 16:38
Политика

Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17

Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
RT на русском 15:17
Политика

Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Украина.ру 03:07
Наука

Запахи «второй половинки» улучшили качество сна

Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Naked Science 10:38
Футбол

Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Bookmaker-ratings.ru 12:14
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Наука

В янтаре обнаружили крыло птицы, жившей почти 100 млн лет назад

Палеонтологи из Мьянмана (КНР) нашли кусок янтарь, в котором содержался фрагмент доисторической птицы мелового периода.
МедиаПоток 07:02
Политика

В Конституцию впишут Курилы и зарплаты

"Отдавать нельзя" и "пацифистские наклонности" На встрече в Ново-Огарево Путин выразил свое отношение к некоторым инициативам по изменению Конституции.
РБК 14:31
Происшествия

Родственники отказываются забрать детей из заброшенного дома в Чите

Вести.Ru 16:24
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие

Глава Пентагона сообщил, что НАТО расширит свою миссию в Ираке

Страны НАТО согласились на расширение роли альянса на Ближнем Востоке, включая миссию в Ираке, заявил министр обороны США Марк Эспер 13 февраля, выступая на пресс-конференции в ходе съезда министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Красная весна 10:06
Гаджеты

Vivo вошла в топ-5 производителей смартфонов на российском рынке

3DNews 11:22
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Кино

Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»

Второй трейлер поклонники восприняли с восторгом, вот только, как выяснилось, это не спасло картину в целом.
Телепрограмма 10:24
Общество

Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном

Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
REGNUM 16:57
Энергетика

«Газпром» заново продаст газ Европе

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что в последние годы «Газпром» довольно успешно использовал потребность Европы в дополнительном импортном газе, нарастив поставки на почти 50 млрд кубометров за пять лет.
Коммерсантъ 13:36
Здоровье

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкальском крае выздоровел госпитализированный с коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбинь.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:47
Футбол

Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА

ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Спорт-Экспресс 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное