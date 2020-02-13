Политика
Аргументы и ФактыЗеленский пообещал построить «город-сад» для переселенцев из Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил построить «город-сад» в Херсонской области, чтобы выманить с полуострова людей, «а потом выкручивать им руки в застенках СБУ». Он также подчеркнул, что крымчан вряд ли удивит украинская инфраструктура.
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Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Шоу-бизнес
Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии
Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
Авто
Названы сроки появления в России нового Haval H5
Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице
Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Происшествия
В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»
На 25-м этаже этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве начался пожар.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Политика
Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17
Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
Политика
Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Наука
Запахи «второй половинки» улучшили качество сна
Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Футбол
Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Наука
В янтаре обнаружили крыло птицы, жившей почти 100 млн лет назад
Палеонтологи из Мьянмана (КНР) нашли кусок янтарь, в котором содержался фрагмент доисторической птицы мелового периода.
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
"Отдавать нельзя" и "пацифистские наклонности" На встрече в Ново-Огарево Путин выразил свое отношение к некоторым инициативам по изменению Конституции.
Политика
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил, что НАТО расширит свою миссию в Ираке
Страны НАТО согласились на расширение роли альянса на Ближнем Востоке, включая миссию в Ираке, заявил министр обороны США Марк Эспер 13 февраля, выступая на пресс-конференции в ходе съезда министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Кино
Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»
Второй трейлер поклонники восприняли с восторгом, вот только, как выяснилось, это не спасло картину в целом.
Общество
Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном
Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
Энергетика
«Газпром» заново продаст газ Европе
Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что в последние годы «Газпром» довольно успешно использовал потребность Европы в дополнительном импортном газе, нарастив поставки на почти 50 млрд кубометров за пять лет.
Здоровье
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкальском крае выздоровел госпитализированный с коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбинь.
Футбол
Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА
ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.