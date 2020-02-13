Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году.
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Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

РБКвчера в 14:10

В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

РИА Новостивчера в 19:51

В Госдуме оценили идею Зеленского построить «город-сад» для жителей Крыма

REGNUMвчера в 21:25

Город-сад Зеленского приравняли к стене Яценюка

РЕН ТВвчера в 19:58

В Крыму высмеяли обещание Зеленского построить «город-сад» для переселенцев с полуострова

URA.Ruвчера в 21:36

Зеленский планирует построить в Херсонской области «город-сад» для крымчан

Свободная Прессавчера в 15:09

Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

Lenta.ruвчера в 12:44
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Здоровье

В Новосибирской области модернизировали госпиталь для ветеранов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил результаты капитального ремонта и обновления медицинской инфраструктуры в Государственном Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн №2.
ЧС-ИНФО вчера в 06:21
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
SpeedMe вчера в 07:38
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости вчера в 16:06
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Происшествия

В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке

Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
RT на русском вчера в 22:49
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru 11 февраля в 01:31
Авто

BMW отзывает в России автомобили, выпущенные более 20 лет назад

UfaTime.ru вчера в 10:34
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Quto.ru вчера в 04:59
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста вчера в 07:29
Общество

Василь Лацанич может досрочно покинуть пост гендиректора «Вымпелкома»

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич может покинуть компанию до истечения срока окончания своего контракта.
Adindex.ru вчера в 21:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Общество

Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Вести.Ru вчера в 10:37
Политика

Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 09:31
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
РБК 12 февраля в 05:36
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Культура

«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива

Участники популярного телешоу «Уральские пельмени» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк.
ФАН вчера в 22:22
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Кино

Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена

iReactor вчера в 22:18
Экономика

Законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года внесен в Госдуму

Законопроект, предполагающий продление режима ЕНВД, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 12 февраля в 03:17
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Здоровье

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости вчера в 17:08
Политика

Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Вести.Ru вчера в 21:21
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

Интерфакс-Спорт вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца

В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:24
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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