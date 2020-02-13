Политика
РИА НовостиВ Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году.
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Зеленский планирует построить в Херсонской области «город-сад» для крымчан
Свободная Прессавчера в 15:09
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В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
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Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
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В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке
Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
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Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
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13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
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Василь Лацанич может досрочно покинуть пост гендиректора «Вымпелкома»
Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич может покинуть компанию до истечения срока окончания своего контракта.
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Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок
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Политика
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
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Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
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Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Культура
«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива
Участники популярного телешоу «Уральские пельмени» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
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Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена
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Законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий продление режима ЕНВД, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
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Политика
Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Биатлон
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца
В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.