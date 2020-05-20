Политика
РБКЗеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины
Украинский лидер выразил мнение, что «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров». Мероприятие транслировалось на официальной странице офиса Зеленского в Facebook.
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с чего всё началось
«Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров», — заявил 20 мая Владимир Зеленский в ходе обращения, которое транслировал офис украинского президента.Фонтанка.Ру05:20
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Общество
Голикова рассказала о планах по выходу из коронавирусного кризиса
План по выводу страны из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, будет включать в себя некоторые мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, 20 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.
ИА Красная Весна 05:04
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 05:12
Политика
Глава Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США
Аббас назвал Израиль «оккупационной силой на оккупированной территории Палестины».
Говорит Москва вчера в 16:23
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Политика
Зеленский допустил свое выдвижение на второй президентский срок
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что одной каденции на посту главы государства ему не хватит.
Rambler News Service 06:06
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Общество
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России перешла в фазу стабилизации, а эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Народные новости 04:05
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Футбол
«Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева
Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.
Волжская коммуна 18 мая в 06:47
Политика
Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть запасные планы по урегулированию ситуации в Донбассе, но он не хочет их использовать.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
Здоровье
Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи
Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации 18 мая в 07:28
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
Экономика
Рост интернет-рекламы замедлился вдвое
Рынок почувствовал влияние пандемии Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку рекламы уже в первом квартале: рост его крупнейшего сегмента — интернет-рекламы — замедлился вдвое, ускорилось падение рекламы в прессе и на радио.
Коммерсантъ 05:31
Общество
Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Карелии
За последние сутки в Карелии подтверждены сразу 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 01:34
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Политика
«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube» — удалены каналы с миллионными просмотрами по Донбассу и Сирии
News Front Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 000 подписчиков и около полумиллиарда просмотров.
Rusvesna.su 05:32
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Общество
Кипр заявил о готовности принимать туристов с 15 июня
Курортная индустрия Кипра готовится к открытию нового туристического сезона и будет готова к приему путешественников уже с 15 июня.
Московская перспектива 04:25
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 11:46
Здоровье
Минздрав дал важные советы переболевшим коронавирусом в легкой форме
Главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Галина Иванова дала ряд рекомендаций людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 в легкой форме.
Дни.ру 05:29