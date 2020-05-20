с чего всё началось

Украинский лидер выразил мнение, что «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров». Мероприятие транслировалось на официальной странице офиса Зеленского в Facebook.

Общество Голикова рассказала о планах по выходу из коронавирусного кризиса План по выводу страны из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, будет включать в себя некоторые мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, 20 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Политика Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг. 15

Культура Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен» Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно. 5

Политика Зеленский допустил свое выдвижение на второй президентский срок Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что одной каденции на посту главы государства ему не хватит.

Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 3,9K

Общество В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусной инфекцией в России перешла в фазу стабилизации, а эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 5

Футбол «Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.

Политика Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть запасные планы по урегулированию ситуации в Донбассе, но он не хочет их использовать.

Происшествия В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2 Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб. 865

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания. 272

Общество Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд. 46

Экономика Рост интернет-рекламы замедлился вдвое Рынок почувствовал влияние пандемии Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку рекламы уже в первом квартале: рост его крупнейшего сегмента — интернет-рекламы — замедлился вдвое, ускорилось падение рекламы в прессе и на радио.

Общество Кипр заявил о готовности принимать туристов с 15 июня Курортная индустрия Кипра готовится к открытию нового туристического сезона и будет готова к приему путешественников уже с 15 июня. 10

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства. 874