Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский пообещал сделать Украину «кинематографической державой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приложит все усилия для того, чтобы сделать Украину «мощной кинематографической державой». Об этом он написал в своём Facebook.
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Зеленский пообещал сделать Украину «кинематографической державой»

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Зеленский пообещал сделать Украину «кинематографической державой»

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