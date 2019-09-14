Политика

News.ruNews.ruЗеленский пообещал сделать Украину «кинематографической державой»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать Украину «мощной кинематографической державой». Об этом он написал в своём Facebook, поздравляя граждан с Днём украинского кино. Я мечтаю и сделаю всё, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой, — написал глава государства.
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Зеленский пообещал сделать Украину «кинематографической державой»

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