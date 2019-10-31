Политика
ФАНЗеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
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Армия и оружие
Посол России рассказал о приготовленных в КНДР сюрпризах для США
Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в арсенале у Северной Кореи имеется достаточно сюрпризов, способных испортить настроение не только США, но и другим странам.
Профиль 07:36
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Игромания.ру 06:00
Космос
Рогозин назвал сроки начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»
Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 07:34
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
Меньше всего счастливых россиян оказалось в сфере рабочего персонала - 4,7 балла и автобизнеса - 4,4 балла.
Газета.Ru вчера в 23:04
Хоккей
Омский «Авангард» расторг контракт с Никитой Щербаком
Омский хоккейный клуб «Авангард» официально заявил о расторжении контракта с нападающим Никитой Щербаком.
Омскрегион 06:10
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Технологии
В Китае с ноября запустят национальную сеть 5G
По данным на конец сентября, три основные сотовых оператора по всей стране установили более 80 тыс. базовых станций 5G, к концу года их число вырастет до 130 тыс. Напомним, что первой в мире национальную сеть пятого поколения в апреле этого года запустила Южная Корея.
Telesputnik.ru 08:09
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал откровенную сцену с женой
Люди посчитали, что Харламова должна была сильно разозлить сцена, в которой его жена демонстрирует интимную жизнь с другим мужчиной.
Волга-Медиа вчера в 23:05
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб скоро завершит карьеру бойца
Аргументы недели 02:31
Здоровье
В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде
Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Известия 29 октября в 11:54
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество
«Яндекс» рассказал о популярных продуктах для заготовок на зиму
На основе анализа поисковых запросов названы 20 самых популярных у россиян продуктов для домашних заготовок на зиму.
RuNews24.ru 06:41
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
ИА Новороссия вчера в 01:32
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Шоу-бизнес
Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»
Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 вчера в 02:53
Общество
Симоньян не выдержала интервью Собчак
Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Футбол
«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Матч ТВ 02:10
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Ранним утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по пассажирам и экипажу рейса 9268, погибшим в воздушном пространстве Египта четыре года назад.
Российская газета 02:37
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15