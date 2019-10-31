Политика
ФАНЗеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
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Экономика
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Футбол
Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба
Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды.
Газета.Ru 09:55
Кино
Создатели «Игры престолов» отказались от съемки новых «Звездных войн»
Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс отказались от работы над запуском новой трилогии «Звездных войн», сообщает издание Deadline.
Rambler News Service 29 октября в 04:31
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru вчера в 12:38
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Известия 09:46
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие
Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V
Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Naked Science вчера в 09:43
Футбол
Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями от победы над «Уфой» в рамках Кубка России и рассказал, с кем бы хотел сыграть в четвертьфинале.
Чемпионат 09:12
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Происшествия
Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья
Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Экономика
«Пассажиравтотранс» к 2025 году может стать акционерным обществом, а значит, и оказаться в частных руках
Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» через 5 лет из государственного унитарного предприятия может превратиться в акционерное общество.
Фонтанка.Ру 09:38
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15