Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.

Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО

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