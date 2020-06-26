Президент Украины Владимир Зеленский обещал вернуть Крым и его население в состав страны. Об этом он заявил в аэропорту Херсона в пятницу, 26 июня, когда соборная отмечает День крымско-татарского флага. Лидеру нации один из активистов вручил стяг этнической общины Украины.

Зеленский пообещал вернуть Крым и его население Украине

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