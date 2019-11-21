Политика
Daily StormЗеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях. По его словам, Киев проведет расследование, чтобы установить, каких деталей на судах недостает.
Читать в источнике
Оценить246
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Технологии
PayPal покупает скидочный сервис Honey за $4 млрд
Платежный сервис PayPal объявил о покупке за $4 млрд онлайн-сервиса Honey, предоставляющего скидки, купоны и услуги по сравнению цен в интернете.
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал, как едва не отправил Леру Кудрявцеву в тюрьму
Очередным поводом для столкновения Разина и Кудрявцевой стал конфликт ведущей «Секрета на миллион» с Дмитрием Шепелевым, который, иронизируя над слухами о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, намекнул, что некая Лера выступала прикрытием для мужчины, предпочитающего представителей своего пола.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо
В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства.
Фигурное катание
Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Японии
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (второй стартовый номер) и Александра Степанова/Иван Букин (девятый).
Общество
Более 50% компаний в РФ оставят сотрудников без годовых премий
В России 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года.
Экономика
Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
Общество
В Малайзии поблагодарили Россию за большие закупки пальмового масла
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал ему слова благодарности за то, что Россия закупает большие объемы пальмового масла.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Шоу-бизнес
Рианна опубликовала фото в крохотном бикини
Певица Рианна в соцсети выложила фото, на котором она позирует в крохотном бикини и расстегнутом халате.
Происшествия
В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам
Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
Общество
На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Здоровье
Челябинские власти решат проблему доступности детсадов и школ в 2020 году
Власти Челябинской области в 2020 г. построят 26 новых детских образовательных учреждений в рамках нацпроекта "Образование".
Космос
Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Политика
Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии
17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.