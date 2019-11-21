Политика

Daily StormDaily StormЗеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях. По его словам, Киев проведет расследование, чтобы установить, каких деталей на судах недостает.
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Момент передачи задержанных украинских кораблей попал на видео

Московский Комсомолец05:02

Главные новости к утру 21 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

Опубликовано новое видео прибывших из России кораблей ВМС Украины

Телеканал 360°03:04

Зеленский пообещал, что возвращенные корабли отремонтируют за три месяца

РИА Новости03:00

Зеленский встретил возвращённые Украине корабли

RT на русском03:07

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Газета.Ru01:18

Зеленский лично встретил возвращенные Россией украинские корабли

Комсомольская правда03:44
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Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 04:58
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Технологии

PayPal покупает скидочный сервис Honey за $4 млрд

Платежный сервис PayPal объявил о покупке за $4 млрд онлайн-сервиса Honey, предоставляющего скидки, купоны и услуги по сравнению цен в интернете.
Коммерсантъ 04:49
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Известия вчера в 17:47
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как едва не отправил Леру Кудрявцеву в тюрьму

Очередным поводом для столкновения Разина и Кудрявцевой стал конфликт ведущей «Секрета на миллион» с Дмитрием Шепелевым, который, иронизируя над слухами о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, намекнул, что некая Лера выступала прикрытием для мужчины, предпочитающего представителей своего пола.
Вокруг ТВ 00:15
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс 04:45
Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 01:43
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо

В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства.
Российская газета 04:40
Фигурное катание

Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Японии

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (второй стартовый номер) и Александра Степанова/Иван Букин (девятый).
Чемпионат 01:35
Общество

Более 50% компаний в РФ оставят сотрудников без годовых премий

В России 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года.
Известия 04:27
Экономика

Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
РБК вчера в 06:32
Общество

В Малайзии поблагодарили Россию за большие закупки пальмового масла

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал ему слова благодарности за то, что Россия закупает большие объемы пальмового масла.
Московский Комсомолец 03:55
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Шоу-бизнес

Рианна опубликовала фото в крохотном бикини

Певица Рианна в соцсети выложила фото, на котором она позирует в крохотном бикини и расстегнутом халате.
VSE42.RU 05:00
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Политика

США начинают поставки сжиженного газа на Украину

Life.ru вчера в 21:03
Экономика

ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
Российская газета 05:08
Общество

На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело

Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Примечания 03:52
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Газета.Ru 04:48
Здоровье

Челябинские власти решат проблему доступности детсадов и школ в 2020 году

Власти Челябинской области в 2020 г. построят 26 новых детских образовательных учреждений в рамках нацпроекта "Образование".
Будущее России. Национальные проекты 04:17
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Технологии

В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН вчера в 19:25
Политика

Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии

17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Lenta.ru 05:01
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