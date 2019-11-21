Политика
РБКЗеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал «Громадске».
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика
Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу
Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
Общество
Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google
«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Армия и оружие
Российские «Панцири» защитили авиасалон в Дубае
Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С" предназначен для непосредственного прикрытия вверенного объекта и поражения воздушных целей в радиусе 20 километров на высоте до 15 км. Система захвата и сопровождения целей многоканальная, одновременно "Панцирь" может вести до 10 объектов, обстреливая четыре наиболее опасных.
Футбол
Голландский премьер-министр: власти не могут решить проблему расизма
Голландский премьер-министр Марк Рютте, выступая 18 ноября в нижней палате парламента, заявил, что для решения проблемы расизма и дискриминации не следует слишком уповать только на властей.
Общество
Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Наука
Ученые назвали одну из главных причин возникновения рака
Ученые выяснили, что рак появляется из-за взаимодействия покрывающего апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах гликопротеина MUC1 и бактерий.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны между США и Россией
Польское издание Myśl Polska в своём материале представило два сценария возможного вооруженного конфликта США и России.
Здоровье
«Трезвая Россия» попросила Минздрав запретить продажу табака около школ
Федеральный проект "Трезвая Россия" направил письмо в Минздрав РФ с просьбой запретить продавать табачные изделия в радиусе менее 1 км от образовательных, медицинских и других социальных учреждений.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Политика
Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным
Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Технологии
Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов
В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Экономика
Дата-центры подключают к бюджету
На конец 2018 года в России число коммерческих стойко-мест приблизилось к 40 тыс. Ожидается, что в 2019 году общий объем рынка услуг коммерческих ЦОД превысит 57 млрд руб. Доля России на мировом рынке пока составляет всего 0,9% в деньгах и 1,1% в числе коммерческих стойко-мест.
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Транспорт
Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»
Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».