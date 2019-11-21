Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал «Громадске».

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

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