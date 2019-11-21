Политика

РБКРБКЗеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал «Громадске».
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Главные новости к утру 21 ноября

Коммерсантъ23:00

Зеленский назвал сроки восстановления отпущенных кораблей-нарушителей

Газета.Ru22:54

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

РБК17:15

Зеленский потребовал расследовать пропажу оборудования с вернувшихся кораблей

Известия18:14

Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей

РИА Новости17:34

Зеленский осмотрел корабли и потребовал вернуть унитазы. Видео

Телеканал 360°17:26

Зеленский заявил, что на переданных Россией кораблях не хватает части оборудования

ТАСС18:52
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Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru 16:36
Хоккей

«Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" взял верх в родных стенах над "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 23:00
Армия и оружие

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Известия 20:39
Происшествия

Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Ридус 14:36
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru 21:16
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости 16:56
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).
Известия 21:13
Происшествия

В Приморье произошел пожар в гаражных боксах

РБК 22:14
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт 20:00
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Российская газета 20:59
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда 22:18
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости 09:15
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU 16:35
Политика

Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru 22:54
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия 16:55
Космос

Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

ТАСС 13:02
Общество

Путин желает увеличить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:59
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Финансы

Спрос на наличную валюту в сентябре вырос до $1,4 млрд

Совокупный спрос в сентябре вырос на 23% до $4,2 млрд.
Коммерсантъ 08:12
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Армия и оружие

Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии

Российская газета 21:50
Экономика

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
URA.Ru 23:03
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20:25
Происшествия

В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

RT на русском 04:09
Политика

Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Lenta.ru 12:52
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
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