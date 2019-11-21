Политика

РБКРБКЗеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал «Громадске».
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Главные новости к утру 21 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Газета.Ru01:18

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Известиявчера в 23:40

Зеленский пообещал отремонтировать задержанные под Крымом корабли

Московский Комсомолец01:24

Зеленский заявил, что на переданных Россией кораблях не хватает части оборудования

ТАССвчера в 18:52

Зеленский пообещал вернуть всю технику с задержанных Россией кораблей

РИА Новостивчера в 17:34

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

РБКвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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Похудевший на 100 кг Александр Семчев жалуется на здоровье

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Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова

В сети появилась видеозапись с попыткой историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента в его квартире.
Lenta.ru 01:37
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
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Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял

Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Свободная Пресса вчера в 23:25
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:54
Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»

Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Sport24.ru вчера в 17:14
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Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар

По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
REGNUM 00:58
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК вчера в 03:56
Общество

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Происшествия

В Приморье вынесли приговор офицеру по делу о смерти солдата-срочника

Российская газета 01:02
Экономика

НБКИ: объем выданных автокредитов вырос почти на 18,5%

Объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) в январе — октябре 2019 года вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Банки.ру вчера в 03:50
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

REGNUM 01:38
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Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru вчера в 09:11
Хоккей

«Адмирал» – «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Металлург».
Чемпионат 02:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК вчера в 12:15
Здоровье

Частные клиники в Самарской области могут отказаться от абортов

Михаил Ратманов подчеркнул, что министерство рассчитывает на отказ от абортов в частных поликлиниках уже в следующем году.
ТРК Губерния 19 ноября в 04:01
Происшествия

Девушка, сбитая троллейбусом на Загородном проспекте, скончалась

АБН вчера в 19:31
Футбол

UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
ТК Звезда вчера в 13:20
Здоровье

Сомелье назвал лучшие средства от похмелья

Лучшим средством от похмелья сомелье назвал рассол из-под квашеной капусты: в нем содержатся витамины и минералы, которые вымывает алкоголь.
РИА Новости 01:19
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Интерфакс вчера в 23:17
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Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом

Российская газета 00:13
Общество

МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru 19 ноября в 19:56
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
REGNUM вчера в 08:06
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