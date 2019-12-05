Политика

РБКРБКЗеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Украинский президент появился на обложке свежего номера международной версии журнала.
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Фото Зеленского впервые появится на обложке журнала Time

Известия12:34

Зеленский попал на обложку Time

Газета.Ru10:22

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

Говорит Москва11:03

Зеленский впервые попал на обложку Time

РБК10:56

Time поместил Зеленского на обложку

Взгляд.ру10:48

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Ведомости12:01

Президент Украины впервые попал на обложку Time

Lenta.ru10:21
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Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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