Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания. Украинскому лидеру посвящена заглавная статья следующего номера Time, который выйдет 16 декабря.
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Фото Зеленского впервые появится на обложке журнала Time

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Ведомости12:01

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Зеленский впервые попал на обложку Time

РБК10:56

Time поместил Зеленского на обложку

Взгляд.ру10:48

Зеленский попал на обложку Time

Газета.Ru10:22

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

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