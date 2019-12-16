Культура

News.ruNews.ruЗеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт компании «Студия Квартал 95». Участники коллектива во время выступления исполнили песню о невыполненных обещаниях.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Известия08:28

Юмористы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях

URA.Ru00:17

«Еще не сел никто»: «Квартал 95» спел Зеленскому о его обещаниях

Газета.Ru04:52

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

РИА Новости01:23

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

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Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского

РБК04:23

Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

РЕН ТВвчера в 17:39
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Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.
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О деталях переговоров Анчелотти с «Эвертоном» не сообщается.
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Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
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Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

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Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

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Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

РИА Новости 07:38
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Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря. Об этом сообщается на сайте главы Украины.
RT на русском 02:14
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
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Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
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Hyundai показала новый бюджетный седан Hyundai Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Автоновости дня 09:08
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Под Казанью задержали противников строительства МСЗ

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Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
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Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
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Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
РИА Новости 04:59
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Миодраг Божович продолжит работать с «Крыльями Советов»

Черногорский специалист продолжит работать с волжанами и в весенней части чемпионата России по футболу.
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Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ухте

РБК 10:43
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

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В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

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Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России

С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
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Обновленный Kia Stinger стал дешевле

Стоимость автомобиля составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей, при этом самая популярная версия модели в комплектации Prestige стала дешевле на 180 тыс. и стоит от 2 424 900 рублей.
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Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
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Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Универсальный модуль для посадок на Луну обойдется в колоссальную сумму. Модуль будет предназначен для доставки на Луну грузов с орбиты.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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