Культура
News.ruЗеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт компании «Студия Квартал 95». Участники коллектива во время выступления исполнили песню о невыполненных обещаниях.
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Общество
Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.
Футбол
«Эвертон» начал переговоры с Анчелотти
О деталях переговоров Анчелотти с «Эвертоном» не сообщается.
Политика
Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
Происшествия
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен
Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
В Казахстане обсуждают переименование города Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Игры
Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic
Политика
Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря. Об этом сообщается на сайте главы Украины.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Авто
Hyundai показала новый бюджетный седан Hyundai Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Футбол
Миодраг Божович продолжит работать с «Крыльями Советов»
Черногорский специалист продолжит работать с волжанами и в весенней части чемпионата России по футболу.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России
С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Авто
Обновленный Kia Stinger стал дешевле
Стоимость автомобиля составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей, при этом самая популярная версия модели в комплектации Prestige стала дешевле на 180 тыс. и стоит от 2 424 900 рублей.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Космос
Создать «лифт» на Луну хочет «Роскосмос»
Универсальный модуль для посадок на Луну обойдется в колоссальную сумму. Модуль будет предназначен для доставки на Луну грузов с орбиты.