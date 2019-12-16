Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт компании «Студия Квартал 95». Участники коллектива во время выступления исполнили песню о невыполненных обещаниях.

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Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

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