Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

7 февраля Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом и провел переговоры с Конте. «Я обратился к премьер-министру, с тем чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — заявил Зеленский.
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Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии

Rambler News Service12:37

Зеленский призвал Италию закрыть офисы ЛНР и ДНР

Газета.Ru16:17

Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР

РИА Новости14:38

Зеленский попросил Конте закрыть офисы республик Донбасса в городах Италии

ТАСС12:38

Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

Известия15:18

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Вести.Ru12:34

Зеленский пожаловался Джузеппе Конте на наличие в Италии офисов ДНР и ЛНР

REGNUM12:12
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Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

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ТАСС 07:48
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Число погибших от китайского коронавируса превысило 700

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Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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Политика

Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
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Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии французской спортивной газеты L’Équipe.
Телеканал 360° 16:11
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ 15:13
Политика

Против Порошенко завели еще два уголовных дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Lenta.ru 15:52
Политика

США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом

США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.
Интерфакс 14:33
Общество

В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка

На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.
REGNUM 02:19
Гаджеты

Motorola представила два доступных смартфона G Power и G Stylus

Motorola представила два доступных смартфона Moto G Power и Moto G Stylus.
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Политика

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
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Набиуллина назвала эпидемию коронавируса «черным лебедем»

Эпидемия коронавируса для РФ стала «черным лебедем», то есть труднопрогнозируемым, но влиятельным событием.
ГлобалМСК.ру 17:24
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Валиева победила на юниорском первенстве России

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Экономика

Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района

Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
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Кино

В Netflix назвали запрещенные к показу в ряде стран сериалы

Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Газета.Ru 16:30
Происшествия

На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка

В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Известия вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец 09:08
Общество

В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.
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Интернет

Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP

Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
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СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

СК по Кировской области начал проверку информации СМИ о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов.
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Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Кино

Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
ToDay News Ufa вчера в 10:20
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
EastRussia вчера в 18:36
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Lenta.ru 05:36
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