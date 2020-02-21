Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

7 февраля Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом и провел переговоры с Конте. «Я обратился к премьер-министру, с тем чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — заявил Зеленский.
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Зеленский попросил премьера Италии закрыть представительства ДНР и ЛНР

РБК21:47

Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

Известия15:18

Зеленский попросил Конте закрыть офисы республик Донбасса в городах Италии

ТАСС12:38

Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР

РИА Новости14:38

Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии

Rambler News Service12:37

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Вести.Ru12:34

Зеленский пожаловался Джузеппе Конте на наличие в Италии офисов ДНР и ЛНР

REGNUM12:12
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
ТАСС 16:52
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Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
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Sony сообщила о 100% росте продаж своих смартфонов

Японская компания отчиталась о 100% росте продаж своих смартфонов.
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 26

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ТАСС 22:47
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Легенда «Спартака» Тихонов забил гол с «мертвого» угла

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Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
РИА Новости вчера в 16:39
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Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса

Как сообщила на днях глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, 77-летний актер согласился сняться в пятой части франшизы, которая станет логичным продолжением предыдущей истории, а не ее перезагрузкой.
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Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет

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Кино

Вин Дизель намерен разделить «Форсаж 10» на две части

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На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
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Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
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В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
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Опубликованы первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Первые кадры со съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты» появились в Сети.
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