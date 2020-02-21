7 февраля Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом и провел переговоры с Конте. «Я обратился к премьер-министру, с тем чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — заявил Зеленский.

Здоровье Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".

Кино Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.

Политика Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.

Кино Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса Как сообщила на днях глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, 77-летний актер согласился сняться в пятой части франшизы, которая станет логичным продолжением предыдущей истории, а не ее перезагрузкой.

Общество Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.

Здоровье В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса По информации замглавы Минздрава РФ Сергея Краевого, в Китае будет протестирован российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, пишет РИА Новости.

Общество Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.

Хоккей Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ Американец забил 40-й гол в сезоне НХЛ и сравнялся с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в гонке снайперов.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.