Политика
ИзвестияЗеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР
7 февраля Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом и провел переговоры с Конте. «Я обратился к премьер-министру, с тем чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — заявил Зеленский.
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Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Здоровье
Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса
Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Гаджеты
Sony сообщила о 100% росте продаж своих смартфонов
Японская компания отчиталась о 100% росте продаж своих смартфонов.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 26
Еще два случая заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV подтверждены за последние сутки в Гонконге.
Футбол
Легенда «Спартака» Тихонов забил гол с «мертвого» угла
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
Кино
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса
Как сообщила на днях глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, 77-летний актер согласился сняться в пятой части франшизы, которая станет логичным продолжением предыдущей истории, а не ее перезагрузкой.
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет
Кино
Вин Дизель намерен разделить «Форсаж 10» на две части
Главная звезда «Форсажа» в интервью GamesRadar рассказал, что последний, десятый фильм культовой киносаги может быть разделен на две части.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Здоровье
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
По информации замглавы Минздрава РФ Сергея Краевого, в Китае будет протестирован российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Американец забил 40-й гол в сезоне НХЛ и сравнялся с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в гонке снайперов.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Стало известно, чем занимаются принц Гарри и Меган Маркл в Канаде
Что же касается Гарри, то он собирается заняться бизнесом, возможно в сфере издательского дела.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Кино
Опубликованы первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Первые кадры со съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты» появились в Сети.
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.