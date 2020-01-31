Политика
Российская газетаЗеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Как заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Майком Помпео. Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
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Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Политика
На Украине потребовали запретить деятельность партии Зеленского
В окружной административный суд Киева поступило заявление, в котором истец потребовал запретить деятельности политической партии «Слуга народа».
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
29 января полицейские опубликовали фотографии кольца, которое нашли у пойманных воров, и попросили помочь найти законного владельца.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета, сообщил 31 января первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Экономика
Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»
Перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody’s.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Энергетика
РБК: «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента с 1 января.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством РФ рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Музыка
Илон Маск записал дебютный танцевальный трек
Основатель Tesla Илон Маск опубликовал на сайте Soundcloud первую композицию, записанную в жанре электронной танцевальной музыки (EDM).
Футбол
Футболист Федор Смолов перешел в испанский клуб
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, который недавно подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией, судя по всему, решил перебраться туда, где потеплее и платят в евро: 29-летний футболист продолжит карьеру в испанской «Сельте».
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Футбол
Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
Азар и Бэйл пропустят дерби с мадридским «Атлетико»
«Реал» назвал заявку на игру 22-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». В списке не оказалось полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Происшествия
В Смоленской области нашли тело подростка
Найдено тело, предположительно, 16-летнего подростка, пропавшего в Смоленской области в апреле прошлого года.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
В прошлом году из-за торговой войны с Китаем правительство США запретило американским компаниям работать с Huawei, из-за чего некоторые из смартфонов этого производителя вышли без предустановленных сервисов и приложений Google.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.