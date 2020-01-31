Политика
РБКЗеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.
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Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Политика
Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём
Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Общество
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
Здоровье
В Тюмени госпитализировали вернувшуюся из Китая студентку
В Областную клиническую инфекционную больницу доставили студентку, которая вернулась из Китая — у нее появились симптомы ОРВИ.
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Шоу-бизнес
Папарацци удалось сфотографировать беременную Анну Курникову
Во время прошлой беременности Анне Курниковой удавалось скрывать этот факт до самого момента родов.
Общество
Украинская писательница анонсировала оперу о штурме Москвы
Как уточняет «Газета.ру», Петр Сагайдачный был предводителем казаков, а также организатором осады Москвы в 1618 году одновременно с польско-литовскими войсками.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Футбол
«Челси» намерен сделать «Наполи» последнее предложение по Мертенсу
"Наполи" отклонил предложение "Челси" о трансфере форварда Дриса Мертенса.
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
Здоровье
ФАС призвали проверить удорожание медицинских масок в России
Правозащитный центр «Единой России» призвал ФАС проверить информацию о росте цен на медицинские маски на фоне эпидемии коронавируса в Китае.
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Музыка
Украинскую участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, осудили за использование русского языка во время представления песни, с которой она намерена выступать в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.
Авто
Toyota раскрыла цены новой Corolla
Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.
Футбол
«Лестер Сити» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча
1 февраля состоится матч 25-го тура английской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Лестер Сити» и «Челси».
Политика
Граждан Белоруссии и Китая начнут отправлять в карантин при въезде в Россию
Граждане Белоруссии и Китая, у которых есть вид на жительство в России, будут направляться в карантин при въезде на территорию страны через пункты пропуска, где было ограничено сообщение.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".