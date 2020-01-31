Политика

РБКРБКЗеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.
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Зеленский попросил США назначить чиновника по Донбассу и «деоккупации Крыма»

Lenta.ru06:40

Зеленский задумался о вовлечение США в урегулирование ситуации на Донбассе

Газета.Ru05:40

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

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Киев надеется на назначение в Госдепе спецпредставителя по Донбассу

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Зеленский просит США назначить нового куратора Украины

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Зеленский призвал США более активно участвовать в урегулировании в Донбассе

Коммерсантъ06:34
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Общество

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По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
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В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
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Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
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Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины

Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
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Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём

Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Говорит Москва вчера в 15:55
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
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В Тюмени госпитализировали вернувшуюся из Китая студентку

В Областную клиническую инфекционную больницу доставили студентку, которая вернулась из Китая — у нее появились симптомы ОРВИ.
Уральский меридиан 05:13
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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Папарацци удалось сфотографировать беременную Анну Курникову

Во время прошлой беременности Анне Курниковой удавалось скрывать этот факт до самого момента родов.
Слово и Дело вчера в 19:44
Общество

Украинская писательница анонсировала оперу о штурме Москвы

Как уточняет «Газета.ру», Петр Сагайдачный был предводителем казаков, а также организатором осады Москвы в 1618 году одновременно с польско-литовскими войсками.
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Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Футбол

«Челси» намерен сделать «Наполи» последнее предложение по Мертенсу

"Наполи" отклонил предложение "Челси" о трансфере форварда Дриса Мертенса.
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Футбол

В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
ProstoProSport вчера в 11:29
Здоровье

ФАС призвали проверить удорожание медицинских масок в России

Правозащитный центр «Единой России» призвал ФАС проверить информацию о росте цен на медицинские маски на фоне эпидемии коронавируса в Китае.
News.ru вчера в 14:44
Политика

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Газета.Ru 06:34
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
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Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Экономика

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По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
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Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
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Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 28 января в 14:36
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Музыка

Украинскую участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, осудили за использование русского языка во время представления песни, с которой она намерена выступать в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.
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Toyota раскрыла цены новой Corolla

Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.
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«Лестер Сити» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча

1 февраля состоится матч 25-го тура английской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Лестер Сити» и «Челси».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:25
Политика

Граждан Белоруссии и Китая начнут отправлять в карантин при въезде в Россию

Граждане Белоруссии и Китая, у которых есть вид на жительство в России, будут направляться в карантин при въезде на территорию страны через пункты пропуска, где было ограничено сообщение.
Lenta.ru 07:50
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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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