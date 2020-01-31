Политика

РБКРБКЗеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.
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Зеленский попросил США назначить чиновника по Донбассу и «деоккупации Крыма»

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Как отмечают в департаменте здравоохранения, симптомов коронавируса 2019-nCoV у госпитализированных пока не наблюдается.
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