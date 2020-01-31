Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

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