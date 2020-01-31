Политика
РБКЗеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.
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Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Глюкоза показала свое полуобнаженное тело в стойке на голове
Популярная российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная широкой публике как Глюкоза, показала свою фигуру в купальнике, при этом выполняя стойку на голове.
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса
Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста
Продлен срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене.
Здоровье
Шестерых тюменцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
Как отмечают в департаменте здравоохранения, симптомов коронавируса 2019-nCoV у госпитализированных пока не наблюдается.
Технологии
В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса
Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX представили в России
Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории бренда. В России его уже предлагают для заказа.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» воины Нильфгаарда сменят доспехи
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
Что касается чемпионата России, то, по мнению комментатора "Матч ТВ" Сергея Кривохарченко, особняком стоит эпопея с Александром Кокориным.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Происшествия
Спасение российского ребенка от стаи бездомных собак попало на видео
В Тольятти во дворе жилого дома стая бездомных собак напала на ребенка, мальчик спасся бегством.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Спорт
Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
Министерство спорта приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила федерация на своем сайте.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.