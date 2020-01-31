Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Как заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Майком Помпео. Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
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Зеленский попросил США назначить чиновника по Донбассу и «деоккупации Крыма»

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Официально о карантине во всех региональных школах уже сообщили власти Забайкальского края, Самарской области и Оренбурга.
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Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
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В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
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На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
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«Локомотив» в Twitter сообщил, что команда вылетела в Катар, где проведет второй учебно-тренировочный сбор.
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Комплексным изучением атмосферы планеты займется космический аппарат «Венера-Д» В ближайшие два года в России может появиться полноценная программа исследования Венеры, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
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Что касается четырех китайских авиакомпаний, которые выполняют авиарейсы в Россию, они будут продолжать летать на регулярной основе, - пояснила вице-премьер.
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