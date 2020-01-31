Политика
Российская газетаЗеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Как заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Майком Помпео. Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
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Шоу-бизнес
Елена Степаненко впервые прокомментировала громкий развод с Петросяном
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Общество
В России вступил в силу закон об иностранных агентах среди СМИ
По новому закону иностранными агентами среди СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.
Здоровье
Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Авто
15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России
За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
Общество
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Здоровье
Ряд московских школ закрывают на карантин
Официально о карантине во всех региональных школах уже сообщили власти Забайкальского края, Самарской области и Оренбурга.
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались защитником «Тулузы»
22-летний уругвайский футболист французской «Тулузы» находится в сфере интересов московских клубов – ЦСКА и «Локомотив».
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Наука
Ученые вырастили ядовитую железу в пробирке
Выращенные из змеиных стволовых клеток органоиды, синтезируют те же токсины, что и настоящие ядовитые железы.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Экономика
Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам
Европейский концерн Airbus выплатит $4 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщает Bloomberg.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Единоборства
Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Шоу-бизнес
Сильно помолодевший Стас Михайлов удивил россиян
Футбол
«Локомотив» вылетел в Катар на второй сбор
«Локомотив» в Twitter сообщил, что команда вылетела в Катар, где проведет второй учебно-тренировочный сбор.
Хоккей
Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак
Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
Космос
В России появится программа по исследованию Венеры
Комплексным изучением атмосферы планеты займется космический аппарат «Венера-Д» В ближайшие два года в России может появиться полноценная программа исследования Венеры, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Общество
РФ ограничит авиасообщение с Китаем с 1 февраля
Что касается четырех китайских авиакомпаний, которые выполняют авиарейсы в Россию, они будут продолжать летать на регулярной основе, - пояснила вице-премьер.