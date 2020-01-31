Политика

РБКРБКЗеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.
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Зеленский выразил надежду на рост американских инвестиций

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Киев надеется на помощь Вашингтона с Крымом и Донбассом

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Зеленский задумался о вовлечение США в урегулирование ситуации на Донбассе

Газета.Ru05:40
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Спорт

Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила федерация на своем сайте.
РИА Новости 05:09
Общество

Правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Известия 08:20
Общество

Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума

Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
Ньюс-НН 06:01
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Футбол

Смолов порадовался переходу в «Сельту»: «Русские снова в деле в Виго»

«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист в инстаграме.
Sport24.ru 11:01
Общество

В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Московский Комсомолец вчера в 05:21
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.
Росбалт вчера в 07:31
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru вчера в 01:11
Общество

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Мослента 10:26
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Суд продлил арест экс-мэру Челябинска

Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву.
Российская газета 07:40
Гаджеты

На рынок РФ вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

Новый слайдер на российском рынке Как сообщает ToDay News Ufa, компания Inoi анонсировала слайдер премиум класса в стильном цельнометаллическом корпусе.
ToDay News Ufa 00:02
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Политика

Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину

Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Газета.Ru 08:19
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
РБК вчера в 10:34
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 28 января в 03:12
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о госпитализации зараженных коронавирусом

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи заражения новым типом коронавируса в РФ зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае.
РЕН ТВ 09:35
Футбол

Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Чемпионат 10:03
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы

Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Pravda.Ru 10:41
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Политика

Шесть стран не подписали декларацию о недопущении пересмотра истории

Ни один представитель группы "Балтик плюс", в число которой входят Латвия, Литва, Грузия, Украина, Эстония, а также Польша не подписали российскую декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.
Вести.Ru 10:00
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