Политика
РБКЗеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.
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Спорт
Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
Министерство спорта приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила федерация на своем сайте.
Общество
Правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая
Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Общество
Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума
Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Футбол
Смолов порадовался переходу в «Сельту»: «Русские снова в деле в Виго»
«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист в инстаграме.
Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети
Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Происшествия
Суд продлил арест экс-мэру Челябинска
Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву.
Гаджеты
На рынок РФ вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей
Новый слайдер на российском рынке Как сообщает ToDay News Ufa, компания Inoi анонсировала слайдер премиум класса в стильном цельнометаллическом корпусе.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о госпитализации зараженных коронавирусом
31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи заражения новым типом коронавируса в РФ зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае.
Футбол
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы
Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Политика
Шесть стран не подписали декларацию о недопущении пересмотра истории
Ни один представитель группы "Балтик плюс", в число которой входят Латвия, Литва, Грузия, Украина, Эстония, а также Польша не подписали российскую декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.