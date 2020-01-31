Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский попросил Помпео назначить спецпредставителя США по Донбассу

США будут больше вовлечены в решение конфликта в Донбассе, если в Госдепартаменте будет назначен спецпредставитель по вопросам урегулирования ситуации в этом регионе и в Крыму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Госдепартамента США Майком Помпео.
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Зеленский задумался о вовлечение США в урегулирование ситуации на Донбассе

Газета.Ru05:40

Зеленский призвал США более активно участвовать в урегулировании в Донбассе

Коммерсантъ06:34

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

РБК06:28

Киев надеется на помощь Вашингтона с Крымом и Донбассом

Вести.Ru06:04

Киев надеется на назначение в Госдепе спецпредставителя по Донбассу

РИА Новости06:00

Зеленский просит США назначить нового куратора Украины

REGNUM06:57

Зеленский попросил США назначить чиновника по Донбассу и «деоккупации Крыма»

Lenta.ru06:40
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия 09:50
Авто

Начались продажи обновленной Toyota Corolla

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:52
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета 07:50
Происшествия

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
REGNUM 10:56
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Политика

Политолог заявил о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал отказ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, похищенных и удерживаемых Триполи.
РЕН ТВ 12:23
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 13:05
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU вчера в 02:51
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Москва 24 вчера в 04:33
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
РЕН ТВ 00:07
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Здоровье

На Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

Поскольку теста на коронавирус на Украине нет, медики решили пойти методом исключения, и взяли анализы для проверки гриппа и ОРВИ.
Украина.ру 10:52
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:50
Политика

Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Ведомости 12:50
Происшествия

Пьяная женщина посадила маленького сына за руль каршерингового авто

Алексей Майшев / "Известия" В Московской области следователи проводят проверку в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения взяла в аренду каршеринговый автомобиль и посадила за руль маленького сына.
РЕН ТВ 10:43
Гаджеты

KIOXIA Europe представила пятое поколение BiCS FLASH

KIOXIA Europe GmbH объявила о завершении разработки пятого поколения трёхмерной (3D) флеш-памяти BiCS FLASH со 112-слойной вертикальной структурой.
itWeek 05:05
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 28 января в 14:36
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:49
Экономика

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости 05:13
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 13:29
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
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