Политика

РБКРБКЗеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Зеленский призвал украинцев не делать «подарки» российским СМИ

Известия02:32

Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ

РИА Новости02:30

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

РБКвчера в 20:52

Зеленский посоветовал украинцам не поддаваться провокациям «недругов»

Газета.Ruвчера в 23:39

Украинцев попросили не делать «красивую картинку» для российского ТВ

URA.Ruвчера в 22:48

Зеленский посоветовал украинцам не делать «картинку» для российских новостей

Национальная служба новостей02:14

Зеленский призвал полицейских уважать право граждан на мирный протест

News.ruвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

RT на русском вчера в 11:15
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Экономика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия

Посольство РФ в Конго сообщило о россиянах на борту разбившегося Ан-72

На борту потерпевшего крушение самолета Ан-72 были двое граждан Российской Федерации, об этом сообщает посольство РФ в ДР Конго.
Экономика сегодня 12 октября в 05:37
Политика

Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя

Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
Вести.Ru 02:45
Армия и оружие

Армия САР вошла в подконтрольный курдам город Табка

Армия САР вошла в подконтрольный курдским формированиям город Табка и направляется дальше.
Life.ru 02:47
Гаджеты

IPhone SE 2 за $399, но без 3D Touch

Предположительно, iPhone SE 2 будет оснащен ЖК-экраном диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей. iPhone SE 2 не будет поддерживать функциональность 3D Touch.
iXBT.com 01:04
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

Газета.Ru 01:39
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Технологии

Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram

Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Коммерсантъ вчера в 01:59
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 12 октября в 11:50
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

REGNUM вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Футбол

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
РБК 01:34
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на претензии Киева из-за визита в Турцию

Московский Комсомолец вчера в 09:28
Происшествия

Выходец с Кавказа убит в Киеве

Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Кавказский узел вчера в 21:09
Происшествия

Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

РИА Новости 02:50
Армия и оружие

США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии

США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Шоу-бизнес

Нюша удалила свою фирменную родинку

Родинка над верхней губой была «фирменной фишкой» звездной красавицы.
Wday.ru 01:40
Происшествия

В Ленинградской области зарезали диджея

Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное