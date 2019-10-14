Политика
РБКЗеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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Зеленский посоветовал украинцам не делать «картинку» для российских новостей
Национальная служба новостей02:14
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Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
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Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
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REGNUM 04:34
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Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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Коренной перелом: курды заключили сделку с правительством Сирии
Курды пытались выяснить, смогут ли американцы защитить их или им нужно заключать договоры с правительством Башара Асада и Москвой.
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РФПИ с партнерами запускают работу объединенного фармхолдинга Alium
Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%.
ТАСС 02:36
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Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7
Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.
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Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Армия и оружие
Франция вслед за США выведет своих военных из Сирии
Франция, как и США, решила вывести свои вооруженные подразделения с территории Сирии.
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Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Экономика
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РБК 01:00
Технологии
«Ростелеком» и ВТБ могут создать платформу обмена большими данными
«Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Футбол
Защитник «Локомотива» Хеведес приступил к тренировкам без ограничений
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений.
Sport24.ru 02:57
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
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Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29