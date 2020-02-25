Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца. По его словам, долг государства составляет от 1 до 1,5 млрд грн ($42–57 млн), он накапливался с 2014 года.
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Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

Коммерсантъ07:08

Зеленский пообещал лишить министров зарплат из-за долга перед шахтерами

Lenta.ru07:05

Зеленский поставил задачу полностью погасить долги по зарплатам шахтеров до мая

ТАСС06:00

Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам

РБК06:36

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате украинским шахтёрам

RT на русском06:21

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

РИА Новости06:11

Зеленский попросил полностью закрыть долги по зарплатам шахтеров до мая

Газета.Ru06:37
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
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Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru вчера в 10:54
Политика

Кириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты

Оператором конкурса станет АНО «Россия — страна возможностей», которая проводит и основной конкурс «Лидеры России», цель которого — выявление талантливых управленцев.
Коммерсантъ 06:50
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Взгляд.ру 07:00
Политика

Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru 23 февраля в 14:32
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Общество

Многодетным хотят выдавать деньги вместо земли

Партия «Единая Россия» уже направила в правительство предложение, которое закрепило бы инициативу о выплате за землю для многодетных.
Cottage.ru 06:54
Здоровье

Мишустин пообещал выделить 200 млн руб. на ремонт больницы в Кургане

РБК 07:09
Политика

Россия назначила нового торгпреда на Украине

Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 07:05
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Российская газета вчера в 23:59
Общество

В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Петербургский дневник 04:55
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт из-за болезни

38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.
ТВ Центр 06:50
Наука

Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород

Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили не нуждающийся в кислороде сложный биоорганизм, который паразитирует на лососевых рыбах.
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Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Интерфакс 06:45
Общество

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
ТАСС 07:04
Происшествия

В Красноярске нашли тело мужчины со следами укусов собак

REGNUM 02:02
Происшествия

Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 03:37
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Футбол

Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение Fan ID для Евро-2020

Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
ТАСС Спорт 05:56
Политика

Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса

Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
РИА Новости 07:07
Здоровье

Рост младенческой смертности зарегистрирован в Челнах

По итогам прошлого года в Набережных Челнах отмечен рост младенческой смертности.
БИЗНЕС Online 06:28
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Здоровье

Калининградские власти купят лекарство за $2 млн для девочки со СМА

Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
News.ru вчера в 16:42
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Авто

На автосалоне в Женеве покажут распечатанный на 3D-принтере гиперкар

При создании автомобиля активно использовалась технология 3D-печати – некоторые его детали при поломке можно будет не выкидывать, а переплавить и распечатать заново.
Профиль 23 февраля в 13:20
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК вчера в 08:59
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru 23 февраля в 02:13
Общество

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
РИА Новости 06:48
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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