Политика
КоммерсантъЗеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца. По его словам, долг государства составляет от 1 до 1,5 млрд грн ($42–57 млн), он накапливался с 2014 года.
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Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Политика
Кириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты
Оператором конкурса станет АНО «Россия — страна возможностей», которая проводит и основной конкурс «Лидеры России», цель которого — выявление талантливых управленцев.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Политика
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Общество
Многодетным хотят выдавать деньги вместо земли
Партия «Единая Россия» уже направила в правительство предложение, которое закрепило бы инициативу о выплате за землю для многодетных.
Политика
Россия назначила нового торгпреда на Украине
Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Общество
В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы
Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт из-за болезни
38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.
Наука
Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород
Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили не нуждающийся в кислороде сложный биоорганизм, который паразитирует на лососевых рыбах.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Футбол
Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение Fan ID для Евро-2020
Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
Здоровье
Рост младенческой смертности зарегистрирован в Челнах
По итогам прошлого года в Набережных Челнах отмечен рост младенческой смертности.
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Здоровье
Калининградские власти купят лекарство за $2 млн для девочки со СМА
Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Авто
На автосалоне в Женеве покажут распечатанный на 3D-принтере гиперкар
При создании автомобиля активно использовалась технология 3D-печати – некоторые его детали при поломке можно будет не выкидывать, а переплавить и распечатать заново.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.