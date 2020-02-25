Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
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Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

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