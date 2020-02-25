Политика
РИА НовостиЗеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
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Политика
Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ
Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Политика
Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина
Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Музыка
Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России
Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Общество
На продюсера телеканала «1+1» завели дело за критику украинского языка
Уголовное дело в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, с подачи нардепа Украины Владимира Арьева заведено полицией за высказывание о трудности производства фильмов на украинском языке, 25 февраля сообщает украинское издание «Факты».
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Наука
В MIT создали беспилотник, видящий «сквозь землю»
Инженеры MIT придумали систему, которая позволит беспилотникам в автомобилях видеть «сквозь землю».
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Технологии
Российское ПО активно предустанавливают на смартфоны
Технический директор BQ Тимофей Мелихов Ранее отечественный производитель смартфонов компания Inoi и китайская компания Vivo сообщили о своем намерении устанавливать на свои телефоны российское программное обеспечение.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Здоровье
Власти Ирана подтвердили гибель 12 человек от коронавируса
Представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них - 12 со смертельным исходом.
Происшествия
Суд назначил повторный штраф участнику летней акции протеста в Москве
Общество
Текущая зима в Москве станет самой теплой в истории
Текущая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Здоровье
В страдающем от дефицита медиков Бийске за год уволились 11 врачей
Объектам здравоохранения наукограда требуется еще 200 специалистов За 2019 год из больниц Бийска уволились 11 врачей, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на слова министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия