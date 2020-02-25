Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

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