Политика
Lenta.ruЗеленский поручил ослабить блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Народные новости вчера в 08:28
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском 08:31
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва 05 октября в 11:42
Армия и оружие
ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом на 9 октября
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое, которое должно было состояться в понедельник, 7 октября, перенесено на среду, 9 октября.
RT на русском 10:15
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Политика
Раскрыто место отдыха Путина в сибирской тайге
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице в Facebook сделал репост видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, уточнив, что на кадрах запечатлена Тува.
Lenta.ru 05:25
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Армия и оружие
National Interest назвал пять лучших российских танков
Вторым в списке стал проект перспективной боевой машины Т-95. Его называют "возможно, самым смертоносным российским танком".
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11
Армия и оружие
США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Известия 09:10
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 05:07
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Кино
Трейлер фильма о Децле появился в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма Романа Супера о Кирилле Толмацком.
Газета Metro 08:49
Футбол
Было очень тяжело: Мамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как прошла его первая тренировка в новом клубе.
Нева Спорт 09:28
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Происшествия
В Забайкалье медведь загрыз 50-летнюю женщину
Росбалт вчера в 23:20
Экономика
Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании
Новак напомнил, что сейчас оператор проекта компания Nord Stream 2 ведет переговоры с датским правительством, и шансы на получение разрешения на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании сохраняются.
РБК 04 октября в 11:07
Политика
Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
РИА Новости 09:54
Политика
Китай хочет сузить повестку торговых переговоров с США
Очередной раунд переговоров между США и Китаем пройдет в Вашингтоне уже на этой неделе - 10-11 октября.
Вести.Финанс вчера в 21:41