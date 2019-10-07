Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Новый президент Украины решил ослабить блокаду Донбасса

Ореанда-Новости09:27

Украина ослабляет блокаду Донбасса

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Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

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Зеленский частично разблокировал Донбасс

Утро.ru08:48
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В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Транспорт

РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
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Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
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Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва 05 октября в 11:42
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ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом на 9 октября

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое, которое должно было состояться в понедельник, 7 октября, перенесено на среду, 9 октября.
RT на русском 10:15
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
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Раскрыто место отдыха Путина в сибирской тайге

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице в Facebook сделал репост видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, уточнив, что на кадрах запечатлена Тува.
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Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Вторым в списке стал проект перспективной боевой машины Т-95. Его называют "возможно, самым смертоносным российским танком".
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как прошла его первая тренировка в новом клубе.
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Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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Очередной раунд переговоров между США и Китаем пройдет в Вашингтоне уже на этой неделе - 10-11 октября.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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