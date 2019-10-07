Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

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Транспорт Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 15 копеек — до 64,76 рубля. Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 71,08 рубля.