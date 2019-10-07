Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

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Зеленский подписал указ об ослаблении блокады Донбасса

Наша версия11:43
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Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
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Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
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Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
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Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
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РИА Новости 06:05
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке у новосибирского рынка

РИА Новости 10:06
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Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года

Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
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Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

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Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta

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К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
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Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

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В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 15 копеек — до 64,76 рубля. Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 71,08 рубля.
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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

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Aston Martin продемонстрировал два самых дорогих авто в своей истории

Британский автоконцерн Aston Martin во время мероприятия в США решил продемонстрировать свои 2 самые дорогие модели.
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Политик
Советский и украинский политический и государственный деятель. Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015-2018 гг.и с 2019 года. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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