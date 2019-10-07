Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Зеленский поручил упростить переход через КПП в Донбассе

РИА Новости12:33

Зеленский поручил упростить пересечение линии соприкосновения в Донбассе

REGNUM07:26

Зеленский поручил упростить режим въезда людей и товаров в Донбасс

Коммерсантъ08:19

Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Lenta.ru07:58

Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса

РБК07:37

Зеленский поручил упростить порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе

ТАСС06:37

Зеленский принял указ об ослаблении блокады Донбасса

РЕН ТВ11:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Армия и оружие

Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.
News.ru 12:30
Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
РБК 16:15
Политика

Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru 15:12
Политика

Перри объяснил вмешательство США в дела «Нафтогаза»

Ранее сообщалось, что группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась назначить новое руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз», чтобы затем подконтрольные компании смогли заключать выгодные для них сделки.
Взгляд.ру 13:45
Футбол

Это’О поделился мнением о Гвардиоле

Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».
RT на русском 16:11
Киберспорт

В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru 14:44
Кино

Появился трейлер российского фильма «Спутник»

Газета.Ru 15:58
Политика

МИД РФ призвал США расследовать убийство Кеннеди

В ведомстве РФ отметили, что ее убийц наказали, а в США множество уголовных дел остаются нераскрытыми, в частности, убийство 35-го американского лидера.
РЕН ТВ 14:08
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Шоу-бизнес

Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам

Лиза Галкина украсила свою очаровательную голову ободком с коралловыми цветами, которые подчеркивают яркий принт ее платья.
Телепрограмма 14:08
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:02
Игры

Через месяц игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC

В ноябре Red Dead Redemption 2 станет доступна в магазинах Epic Games Store, Humble Store, GameStop и онлайн-магазине Rockstar Games Launcher.
Astera 05 октября в 04:59
Здоровье

96 лет? На операцию!

Российская газета 14:53
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Происшествия

Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов

На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Политика

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Экономика

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Экономика

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Общество

Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Экономика

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Фигурное катание

Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку

Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.
RT на русском 14:28
Общество

На ВДНХ появится самое большое в Европе колесо обозрения

Росбалт 07:58
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Здоровье

Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей

Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва вчера в 18:24
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное