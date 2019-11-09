Политика
КоммерсантъЗеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.Коммерсантъ10:39
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Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Слово и Дело 08:31
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Единоборства
Сондерс в бою с Косересом защитил титул чемпиона WBO
В Лос-Анджелесе (США) прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между британским обладателем пояса Билли Джо Сондерсом и представителем Аргентины Марсело Косересом.
Матч ТВ 22:46
Общество
В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
РБК 11:20
Политика
Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Космос
OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год
Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия 07 ноября в 09:40
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Происшествия
Оскандалившийся священник из Саракташа остаётся в СИЗО
Священник и по совместительству многодетный отец Николай Стремский из Саракташа Оренбургской области, который проходит обвиняемым по делу об изнасиловании несовершеннолетних, останется в следственном изоляторе еще на три месяца.
Orenday.ru 02:54
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Театры
В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»
В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Грани.ру вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Авто
Власти хотят увеличить транспортный налог
Перечень авто для уплаты налога на роскошь за 2018 годОфициальный список Минпромторга Список дорогих автомобилей для уплаты налога за 2019 годОфициальный перечень Минпромторга Счетная палата считает, что в перечень не попадают все автомобили, которые могли бы туда попасть.
Упрощёнка 19:23
Политика
МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 22:19
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru вчера в 05:47
Футбол
«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 12:12
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 11:10
Авто
На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд»
В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».
Тарантас Ньюс вчера в 01:24
Гаджеты
AMD выпустила мощнейшие процессоры для компьютеров
Компания AMD представила новые процессоры: 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X.
Ferra 07 ноября в 09:57
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 22:45
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17