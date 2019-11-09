с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

Происшествия В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.

Единоборства Сондерс в бою с Косересом защитил титул чемпиона WBO В Лос-Анджелесе (США) прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между британским обладателем пояса Билли Джо Сондерсом и представителем Аргентины Марсело Косересом.

Общество В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Политика Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.

Космос OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Происшествия Оскандалившийся священник из Саракташа остаётся в СИЗО Священник и по совместительству многодетный отец Николай Стремский из Саракташа Оренбургской области, который проходит обвиняемым по делу об изнасиловании несовершеннолетних, останется в следственном изоляторе еще на три месяца.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Общество Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.

Театры В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино» В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".

Шоу-бизнес Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Авто Власти хотят увеличить транспортный налог Перечень авто для уплаты налога на роскошь за 2018 годОфициальный список Минпромторга Список дорогих автомобилей для уплаты налога за 2019 годОфициальный перечень Минпромторга Счетная палата считает, что в перечень не попадают все автомобили, которые могли бы туда попасть.

Политика МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.

Культура Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере 7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.

Футбол Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Авто На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».

Гаджеты AMD выпустила мощнейшие процессоры для компьютеров Компания AMD представила новые процессоры: 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X.

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.