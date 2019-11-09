Политика
ИзвестияЗеленский поручил разработать запрещающий россиянам владеть СМИ закон
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.Коммерсантъвчера в 10:39
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Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
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В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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Происшествия
Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова
RT на русском вчера в 18:41
Общество
Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков
Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
Piter.tv вчера в 08:48
Автоспорт
Жена Шумахера: никогда не забуду, кому должна быть благодарна
РИА Новости 08 ноября в 17:44
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
В России предложили поощрять аккуратных водителей
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.
Известия вчера в 17:58
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
Коммерсантъ вчера в 12:38
Происшествия
В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
RT на русском вчера в 23:15
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани вчера в 09:56
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru вчера в 14:36
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в доме
ToDay News Ufa 07 ноября в 05:53
Политика
В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены
Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
Общественное телевидение России вчера в 12:03
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя $188 трлн
Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РБК 07 ноября в 12:26
Футбол
Новая песня Назарова в честь победы «Спартака» над «Крыльями Советов»
Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Известия вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
РБК вчера в 20:02
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
РБК 08 ноября в 10:48
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 14:27