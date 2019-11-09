Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский поручил разработать запрещающий россиянам владеть СМИ закон

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе
, опубликованном на сайте президента.
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