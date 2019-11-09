с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Общество Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Культура Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.

Хоккей «Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Общество В России предложили поощрять аккуратных водителей Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.

Кино Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.

Политика Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.

Политика Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

Политика В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Экономика Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Культура Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.

Политика Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.

Политика В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.

Экономика Мировой долг достиг рекордного показателя $188 трлн Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Футбол Новая песня Назарова в честь победы «Спартака» над «Крыльями Советов» Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Фигурное катание Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".