с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

Хоккей Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.

Шоу-бизнес Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.

Политика Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Футбол «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов» Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Экономика Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Экономика Квартиру Януковича в центре Киева сдали в аренду за 30 тыс. гривен Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сдает в аренду квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в центре Киева.

Общество В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.

Общество Канье Уэст захотел стать президентом Хип-хоп исполнитель Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году.

Политика Горбачев назвал виновников распада СССР Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.

Происшествия В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Общество Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47 Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.

Авто На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».

Политика Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.