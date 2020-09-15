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Lenta.ru
Lenta.ru

Зеленский поручил создать центр для производства вакцин на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр по производству отечественных вакцин. Соответствующую задачу он поставил в ходе совещания по вопросам развития системы биологической безопасности страны, сообщается на сайте офиса главы государства.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который займется координацией сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны для разработки отечественных вакцин, сообщает
 офис главы государства.
РБКвчера в 16:24
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Российская газета

Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин

Российская газета17:24
Московский Комсомолец

Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин

Московский Комсомолецвчера в 16:15
Lenta.ru

Зеленский поручил создать центр для производства вакцин на Украине

Lenta.ruвчера в 16:31
РБК

Зеленский поручил создать условия для разработки собственных вакцин

РБКвчера в 16:24
ТАСС

Зеленский поставил задачу создать украинский центр для производства вакцин

ТАССвчера в 16:52
РЕН ТВ

Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин

РЕН ТВвчера в 15:40
РИА Новости

Зеленский поручил создать центр по производству вакцин

РИА Новостивчера в 15:27

Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
РИА Новостивчера в 15:50
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Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:54
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Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.
РИА Новостивчера в 16:40

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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