Зеленский поручил создать центр для производства вакцин на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр по производству отечественных вакцин. Соответствующую задачу он поставил в ходе совещания по вопросам развития системы биологической безопасности страны, сообщается на сайте офиса главы государства.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который займется координацией сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны для разработки отечественных вакцин, сообщает
офис главы государства.
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