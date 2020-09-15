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Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который займется координацией сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны для разработки отечественных вакцин, сообщает
 офис главы государства.
РБКвчера в 16:24
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин

Московский Комсомолецвчера в 16:15
ТАСС

Зеленский поставил задачу создать украинский центр для производства вакцин

ТАССвчера в 16:52
Lenta.ru

Зеленский поручил создать центр для производства вакцин на Украине

Lenta.ruвчера в 16:31
РБК

Зеленский поручил создать условия для разработки собственных вакцин

РБКвчера в 16:24
RT на русском

Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

RT на русском17:55
РЕН ТВ

Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин

РЕН ТВвчера в 15:40
РИА Новости

Зеленский поручил создать центр по производству вакцин

РИА Новостивчера в 15:27

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии
Газета.Ru19:00
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Союзное Вечевчера в 07:21

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Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, заявила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.
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ИА Новороссиявчера в 10:15
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