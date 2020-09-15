Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин
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«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который займется координацией сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны для разработки отечественных вакцин, сообщает
офис главы государства.
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