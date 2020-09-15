«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.

С чего всё началось Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который займется координацией сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны для разработки отечественных вакцин, сообщает офис главы государства. РБК вчера в 16:24