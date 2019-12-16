Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» 15 декабря. Видео с концерта опубликовала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

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