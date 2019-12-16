Культура
ИзвестияЗеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» 15 декабря. Видео с концерта опубликовала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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Футбол
«Тамбов» планирует с весны играть на своём стадионе
Надеемся, что весной всё будет в норме, — цитирует президента клуба Арсена Габуева ТАСС.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Спорт
В Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров»
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что пойманные на допинге атлеты не должны занимать должности в органах власти.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года
Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.
Экономика
На Уолл-стрит дождались торговой сделки. Акции пойдут в рост
Неделя откроется ростом котировок.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Шоу-бизнес
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку
43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Футбол
ФИФА подала иски против Блаттера и Платини
ФИФА требует возврата 2 миллионов швейцарских франков (1,83 млн евро), которые в феврале 2011 года были незаконно выплачены Мишелю Платини по инициативе Йозефа Блаттера.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Футбол
Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура Серии А с «Удинезе» (3:1). На 80-й минуте поле покинул форвард и капитан «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Армия и оружие
Штаб украинских войск сообщил об убийстве 22 ополченцев Донбасса с начала декабря
В зоне карательной операции Киева в Донбассе с 1 по 15 декабря погибли 22 ополченца.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Общество
В Госдуме придумали замену смертной казни
Вместо смертной казни в Госдуме придумали наказание. Это пожизненное лишение свободы.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Происшествия
В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека
Экономика
Опубликован список крупнейших в России компаний по ловле рыбы
Одна из крупнейших частных компаний России «Норебо» Виталия Орлова возглавила рейтинг рыбопромышленников по версии Forbes.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку
На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Общество
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей
Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Происшествия
Школьник попал в больницу с гайморитом и умер во время лечения
Ребенок обратился в лечебное учреждение с диагнозом "Синусит". В больнице у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Здоровье
Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе
Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.