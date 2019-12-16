Культура

ИзвестияИзвестияЗеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» 15 декабря. Видео с концерта опубликовала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Известия08:28

Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского

РБК04:23

Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

РЕН ТВвчера в 17:39

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

REGNUM00:28

Юмористы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях

URA.Ru00:17

«Еще не сел никто»: «Квартал 95» спел Зеленскому о его обещаниях

Газета.Ru04:52
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«Тамбов» планирует с весны играть на своём стадионе

Надеемся, что весной всё будет в норме, — цитирует президента клуба Арсена Габуева ТАСС.
News.ru 08:37
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
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В Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров»

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что пойманные на допинге атлеты не должны занимать должности в органах власти.
Газета.Ru 06:47
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В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

Аргументы и Факты 00:03
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.
РБК 09:31
Экономика

На Уолл-стрит дождались торговой сделки. Акции пойдут в рост

Неделя откроется ростом котировок.
РБК 09:30
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку

43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Российская газета 10:02
Футбол

ФИФА подала иски против Блаттера и Платини

ФИФА требует возврата 2 миллионов швейцарских франков (1,83 млн евро), которые в феврале 2011 года были незаконно выплачены Мишелю Платини по инициативе Йозефа Блаттера.
Евро-футбол.ру 08:53
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
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Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 04:10
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM 08:18
Футбол

Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура Серии А с «Удинезе» (3:1). На 80-й минуте поле покинул форвард и капитан «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Бомбардир.ру 05:36
Армия и оружие

Штаб украинских войск сообщил об убийстве 22 ополченцев Донбасса с начала декабря

В зоне карательной операции Киева в Донбассе с 1 по 15 декабря погибли 22 ополченца.
ИА Новороссия 07:31
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

В Госдуме придумали замену смертной казни

Вместо смертной казни в Госдуме придумали наказание. Это пожизненное лишение свободы.
Вести.Ru 06:30
Политика

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Телеканал 360° вчера в 08:00
Происшествия

В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

РИА Новости 09:45
Экономика

Опубликован список крупнейших в России компаний по ловле рыбы

Одна из крупнейших частных компаний России «Норебо» Виталия Орлова возглавила рейтинг рыбопромышленников по версии Forbes.
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК 08:56
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку

На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.
RT на русском 08:49
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Общество

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
URA.Ru 13 декабря в 22:56
Политика

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Известия 10:06
Происшествия

Школьник попал в больницу с гайморитом и умер во время лечения

Ребенок обратился в лечебное учреждение с диагнозом "Синусит". В больнице у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит.
Вести.Ru 08:42
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Здоровье

Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе

Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Evo-rus.com 00:09
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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