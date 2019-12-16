Культура

REGNUMREGNUMЗеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Экс-подчиненные напомнили Зеленскому об обещанных посадках

Национальная служба новостей03:19

«Квартал 95» спел Зеленскому о «посадках»

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Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

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«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

REGNUM00:28

Юмористы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях

URA.Ru00:17

Бывшая студия Зеленского напомнила ему о невыполненных предвыборных обещаниях

Lenta.ru02:17
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Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Общество

Определены регионы для вывоза московского мусора

Газета.Ru 02:51
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули ОЗУ

Блогер нашел маркировку модулей памяти на сайте Micron, и как оказалось она самая медленная из всех представленных у производителя, к тому же предположительно она и самая дешевая.
Astera вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
News.ru вчера в 07:47
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Lenta.ru 03:50
Гаджеты

Tencent представила электронную книгу Pocket Reader II

В Китае официально представили компактную электронную книгу Tencent Pocket Reader II.
Rusargument 04:01
Политика

Песков дал комментарий на предложение ввода контингента ООН в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Украина может вернуться к предложению о вводе контингента ООН в районы Донбасса.
Absolut TV вчера в 03:36
Общество

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

Германскому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось вступать в переписку с экоактивисткой Гретой Тунберг и опровергать ее пост в Twitter.
ТАСС 02:27
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой на откровенном фото

Отечественная модель Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой на откровенном фото.
Актуальные Новости 02:58
Политика

В России показали первое «полноценное» интервью Зеленского

Зеленский сказал, что считает такие двусторонние встречи правильным, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины, сообщают "Ведомости".
Накануне.Ru вчера в 21:05
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time опубликовал список самых лучших гаджетов, выпущенных начиная с 2010 года.
Реальное время вчера в 19:35
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
РБК вчера в 17:00
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела против Шестуна

РБК 03:28
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

Inc-news.ru вчера в 16:25
Политика

Киев предложит новые точки для разведения сил в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов предложить альтернативные участки для разведения сил в Донбассе.
Известия 03:28
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Вести.Ru 02:54
Единоборства

Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

FightTime.ru вчера в 12:19
Общество

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
Футбол

Игнашевич оценил переход российского футбола на систему «осень-весна»

Шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзовый призер Евро-2008 Сергей Игнашевич считает, что из-за перехода на систему футбольного сезона «осень-весна» надо строить новые стадионы с раздвигающейся крышей.
Известия вчера в 19:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Армия и оружие

На вооружение ЛНР поступила разработанная в ДНР станция РЭБ

В Народной милиции ЛНР сообщили, что на вооружение самопровозглашенной республики поступила станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1", которую разработали в ДНР.
Московский Комсомолец 03:54
Интернет

Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов

Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
РЕН ТВ вчера в 05:45
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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