Культура
REGNUMЗеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Шоу-бизнес
Поклонники перепутали изменившуюся Алсу с Бузовой, Лорак и Рудковской
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Эрдоган: Турция может признать геноцид индейцев в Америке
Напомним, ранее сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи во время Первой Мировой войны.
Футбол
Зозуля прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Музыка
Определены самые популярные клипы десятилетия
В преддверии Нового года видеохостинг YouTube составил список самых популярных видеоклипов за десять лет, в период с 2010 по 2019 год.
Политика
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Футбол
Клуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что клуб Бекхэма хочет купить обладателя Золотого мяча.
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Гаджеты
Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах
Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Кино
Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Происшествия
Экс-глава департамента Минобороны получил 10 лет колонии за взятку
Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина.
Общество
Путин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Экономика
Промпроизводство в России показывает положительную динамику – Росстат
Промышленное производство в России в январе-ноябре 2019 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Подросток на Mercedes устроил ДТП в Петербурге
Шестнадцатилетний подросток на Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Общество
Активистку Грету Тунберг поймали на лжи
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.