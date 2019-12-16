Культура
REGNUMЗеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Политика
Песков заявил, что пока рано говорить о планах Путина на Новый год
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о планах главы государства на Новый год, передает ТАСС.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Политика
МИД Украины: минские соглашения нуждаются в адаптации
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что минские соглашения нуждаются в адаптации, но о полном их пересмотре речь не идет.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Выпавшая при перевозке опора крана раздавила две машины на Урале
В Свердловской области один человек погиб, трое получили серьезные травмы из-за халатности водителя грузовика, выронившего по пути 16-тонную платформу гусеничного крана, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована
13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом.
Спорт
Геральдический совет предложил создать олимпийский флаг для сборной РФ
Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов заявил, что спортсмены из России на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, сообщает ТАСС.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Политика
В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР
14 декабря Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк игры Gothic
Напомним, что оригинальная Gothic вышла в 2001 году.
Здоровье
Haзваны продукты, провоцирующие выпадение волос и ранее облысение
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые продукты, которые способны спровоцировать выпадение волос, а также стать виновниками раннего облысения человека.
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
Шоу-бизнес
Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»
В своем Instagram артистка поделилась видео, на котором она танцует в образе главной героини нашумевшей картины «Пятый элемент».
Шоу-бизнес
Стройная Светлана Бондарчук устроила откровенную фотосессию
Светлана Бондарчук, которой 17 декабря исполнится 51 год, поразила подписчиков откровенной фотографией.