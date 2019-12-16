Культура

REGNUMREGNUMЗеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского

РБК04:23

«Еще не сел никто»: «Квартал 95» спел Зеленскому о его обещаниях

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Юмористы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях

URA.Ru00:17

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

РИА Новости01:23

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

REGNUM00:28

Бывшая студия Зеленского напомнила ему о невыполненных предвыборных обещаниях

Lenta.ru02:17

Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

РЕН ТВвчера в 17:39
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Политика

В Кремле отреагировали на проект о децентрализации власти на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Московский Комсомолец 05:38
Политика

Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
ТАСС 05:27
Общество

Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике

Мойка78 вчера в 12:10
Авто

Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4

АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
Российская газета 04:27
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
ТАСС 04:11
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Интерфакс 04:14
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Биатлон

Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Pravda.Ru 04:39
Шоу-бизнес

В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
Wday.ru вчера в 23:45
Общество

Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.
РЕН ТВ 05:15
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° вчера в 06:32
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия

Согласно опросу ВЦИОМа, на который ссылается газета «Ведомости», 70% россиян (из них 80% женщин и 57% мужчин) считают нужным принять закон о профилактике домашнего насилия.
Коммерсантъ 02:44
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 14 декабря в 02:52
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:16
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
REGNUM 05:32
Здоровье

Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы

Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 14 декабря в 03:55
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
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Кибербункер для Кибертрака. Дизайнеры нарисовали идеальный гараж для Tesla Cybertruck

Дизайнерское агентство Lars Büro представило своё видение гаража для Tesla Cybertruck, ведь машина влезет далеко не в каждый обычный гараж.
iXBT.com 05:33
Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

МонаВиста 14 декабря в 13:15
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Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального

iXBT.com 02:47
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В Приангарье создали рабочую группу по ликвидации последствий паводка

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев принял решение создать рабочую группу по ликвидации последствий паводка.
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Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
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Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Bentley привез в Россию Bentayga Speed и Bentayga Design Series

Компания Bentley представила на российском рынке кроссовер Bentayga в двух спецверсиях – Speed и V8 Design Series.
Движок 04:33
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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