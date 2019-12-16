Культура
REGNUMЗеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Политика
В Кремле отреагировали на проект о децентрализации власти на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Политика
Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
Общество
Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике
Авто
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Происшествия
В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва
Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Биатлон
Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Шоу-бизнес
В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
Общество
Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия
Согласно опросу ВЦИОМа, на который ссылается газета «Ведомости», 70% россиян (из них 80% женщин и 57% мужчин) считают нужным принять закон о профилактике домашнего насилия.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Авто
Кибербункер для Кибертрака. Дизайнеры нарисовали идеальный гараж для Tesla Cybertruck
Дизайнерское агентство Lars Büro представило своё видение гаража для Tesla Cybertruck, ведь машина влезет далеко не в каждый обычный гараж.
Общество
Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Общество
В Приангарье создали рабочую группу по ликвидации последствий паводка
Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев принял решение создать рабочую группу по ликвидации последствий паводка.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Авто
Bentley привез в Россию Bentayga Speed и Bentayga Design Series
Компания Bentley представила на российском рынке кроссовер Bentayga в двух спецверсиях – Speed и V8 Design Series.