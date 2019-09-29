Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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