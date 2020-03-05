После эмоционального выступления нардепа с критикой гаранта глава государства не выдержал и решил лично пообщаться с Гончаренко. Он спустился с трибуны и прошел в зал в сектор «ЕС». Известно, что Зеленский попросил нардепа «никогда не переходить с ним на личности».

Зеленский после выступления Гончаренко в Раде отчитал его за «переход на личности»

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