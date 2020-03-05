Политика

Новостной фронтНовостной фронтЗеленский после выступления Гончаренко в Раде отчитал его за «переход на личности»

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После эмоционального выступления нардепа с критикой гаранта глава государства не выдержал и решил лично пообщаться с Гончаренко. Он спустился с трибуны и прошел в зал в сектор «ЕС». Известно, что Зеленский попросил нардепа «никогда не переходить с ним на личности».
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Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

РБК вчера в 19:03
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Piter.tv 03 марта в 09:29
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Футбол

Спартак — ЦСКА 3:2

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru вчера в 06:12
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 03 марта в 17:19
Политика

Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции

ФАН вчера в 14:02
Политика

Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru вчера в 09:57
Армия и оружие

Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии

Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Происшествия

Вице-спикер парламента Бурятии подал в отставку после смертельного ДТП

Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, с участием автомобиля которого произошло смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, однако он останется депутатом, информируют в пресс-службе парламента.
Московский Комсомолец 00:29
Биатлон

Подделку подписей Родченкова признал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Русская Планета 03 марта в 10:07
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Экономика

Риелторы предсказали дефицит в Москве вторичных однушек на продажу

Количество сделок на московском рынке вторичного жилья в этом году увеличится минимум на 20%.
РБК вчера в 03:07
Армия и оружие

Россия усилила военное присутствие в Сирии

Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Lenta.ru вчера в 16:49
Общество

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:24
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Вчера стало известно, что Ольга Бузова сменит Леру Кудрявцеву на посту ведущей премии Муз-ТВ. Лера остро отреагировала на эту информацию.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Здоровье

За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах

Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
74.ru 03 марта в 20:40
Экономика

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
РБК вчера в 05:59
Кино

Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»

Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Вечерний курьер вчера в 01:58
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Общество

США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

Ровно 80 лет назад произошел Катынский расстрел, ответственность за который советская власть долгие годы пыталась переложить на нацистов.
Взгляд.ру 00:28
Экономика

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Известия вчера в 20:02
Здоровье

Онкологи перечислили возникающие на ранних стадиях рака симптомы

Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на журнал Health and Human, онкологами были названы симптомы, которые часто возникают на ранних стадиях разных видов рака.
Ясно вчера в 02:13
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Алексей Алексеевич Гончаренко
Украинский политик
Украинский политический деятель. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014. Председатель Одесского областного совета с 14 августа по 21 ноября 2014.
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