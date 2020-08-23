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Известия

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.В источнике
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Московский Комсомолец

«Это бы вошло в историю»: Зеленский признался, как бы поступил на месте Лукашенко

Московский Комсомолец21:44
Известия

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Известия20:20
РБК

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

РБК18:28
Коммерсантъ

Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко

Коммерсантъ19:29
Эхо Москвы

Президент Украины посоветовал Александру Лукашенко провести новые выборы

Эхо Москвы19:27
Lenta.ru

Зеленский дал совет Лукашенко

Lenta.ru18:59
РИА Новости

Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко

РИА Новости20:09

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-line21 августа в 11:30
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Forbes оценил российскую экипировку «Ратник»

Журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета.
Известиявчера в 23:12
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Администрация Трампа выступила против законопроекта о работе почты США

Администрация президента США выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны в преддверии президентских выборов и будет рекомендовать Дональду Трампу наложить на него вето.
Российская газетавчера в 18:27