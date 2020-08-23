Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.В источнике
С чего всё началось
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«Это бы вошло в историю»: Зеленский признался, как бы поступил на месте Лукашенко
Московский Комсомолец21:44