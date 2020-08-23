Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
Смотрите также
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии
МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Адвокат Ефремова Пашаев объяснил свою отставку на видео
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Центр Минска заполнился протестующими, военные заняли все переулки
Июльская погода продержится в центре России две недели
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов
Шойгу объявил форум «Армия» и АрМИ-2020 открытыми
Почти 120 тысяч жителей эвакуированы из-за лесных пожаров в Калифорнии
Появился тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном
В Минске начинается «Марш новой Беларуси»
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
Экс-сотрудника СК Белоруссии задержали в России
В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии
«Это бы вошло в историю»: Зеленский признался, как бы поступил на месте Лукашенко
Московский Комсомолец21:44