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Военное дело
Военное дело

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил
, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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RT на русском

Зеленский дал «совет» Лукашенко по поводу выборов в Белоруссии

RT на русском06:37
Газета.Ru

Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

Газета.Ru02:35
URA.Ru

Зеленский дал совет Лукашенко, как успокоить белорусов

URA.Ru20:03
ТАСС

Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии

ТАСС22:55
Московский Комсомолец

«Это бы вошло в историю»: Зеленский признался, как бы поступил на месте Лукашенко

Московский Комсомолец21:44
РИА Новости

Протест до Киева довел. Украина спорит о Лукашенко

РИА Новости01:00
РБК

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

РБК18:28
КП - Беларусь

Зеленский: Если бы я оказался в такой ситуации, как Лукашенко, то уже через месяц провел бы новые выборы

КП - Беларусь02:43

Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Ликвидированные правоохранителями 23 августа в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии два боевика были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Газета.Ru05:42
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В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Взгляд.ру07:09
5

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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Импорт труб из РФ назвали угрозой экономике США

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, аналитики из федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что они имеют определенную информация об ущербе, который был нанесен из-за импорта стандартных, линейных труб, а также труд высокого рабочего давления для экономики Соединенных Штатов Америки.
ToDay News Ufaвчера в 04:32
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