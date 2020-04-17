с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.

Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

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