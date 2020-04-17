Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
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с чего всё началось
Во время пандемии коронавируса перед украинцами стоит задача выжить, заявил
 президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
РБКвчера в 19:31

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Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии

РБКвчера в 19:31

Зеленский посоветовал украинцам думать о выживании

Известиявчера в 18:06

Зеленский: наша задача - выжить

Газета.Ruвчера в 15:45

Зеленский о ситуации на Украине: нам не до комфорта

REGNUMвчера в 16:52

Зеленский призвал украинцев сосредоточиться на выживании, а не комфорте

RT на русскомвчера в 16:45

Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

РИА Новостивчера в 16:16

Зеленский: украинцам нужно думать о том, чтобы выжить

Московский Комсомолецвчера в 17:44
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия

При крушении самолета в Хабаровском крае погибли три человека

Российская газета 01:40
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 16 апреля в 05:09
3
Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
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Происшествия

В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело

В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
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Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК вчера в 06:00
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Происшествия

В Саратове начали массово штрафовать граждан за прогулки и пробежки

Отмечается, то люди покинули место проживания для осуществления прогулок, пробежек в нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 04:59
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Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Политика

Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы

Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
2,8K
Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
1,8K
Единоборства

Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
Известия вчера в 20:57
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Общество

Около 80 депутатов призвали выплатить населению по 25 тысяч рублей

Депутаты считают, что нужно дать по 25 тыс. руб. на взрослого и 15 тыс. руб. на ребенка.
Коммерсантъ вчера в 20:13
2,3K
Армия и оружие

В ЛНР четвертые сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков

Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 16 апреля в 01:11
Общество

На Кубани дополнен перечень организаций, которые могут работать во время карантина

В беспропускное окно с 10.00 до 16.00 могут работать организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Администрация Краснодарского края 02:00
Хоккей

Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru вчера в 00:03
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
763
Общество

У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус

АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
38
Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
8
Общество

Экс-глава Коми Сергей Гапликов за год заработал почти 10 млн рублей

Сергей Гапликов на посту главы Коми заработал 9 895 291,29 руб. В 2018 году сумма была чуть больше - 9 918 454,84 руб. Каким-либо транспортом он не владеет.
Комиинформ вчера в 15:11
7
Происшествия

В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка

RT на русском вчера в 19:56
2
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
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Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
37
Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
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Экономика

Повышение цен на продукты в России в 2020 году: эксперты ожидают повышение цен на 20%

Рост стоимости продуктов питания в Российской Федерации в 2020 году может оказаться самым большим в последние годы.
Кузбасс Сегодня вчера в 07:51
Происшествия

Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

Газета.Ru вчера в 12:49
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Общество

Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва вчера в 06:52
Игры

Microsoft представила консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Microsoft показала лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Релиз особой версии консоли состоится в июне 2020 года.
CyberSport.ru вчера в 15:44
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч

В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 700 282.
RT на русском вчера в 22:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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