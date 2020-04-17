Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗеленский посоветовал украинцам думать о выживании

В условиях борьбы с коронавирусом украинцам следует думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, в стране есть хлеб, масло, молоко и крупы, а значит, и все шансы переживать пандемию.
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Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии

РБКвчера в 19:31

Зеленский посоветовал украинцам думать о выживании

Известиявчера в 18:06

Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

РИА Новостивчера в 16:16

Зеленский о ситуации на Украине: нам не до комфорта

REGNUMвчера в 16:52

Зеленский призвал украинцев сосредоточиться на выживании, а не комфорте

RT на русскомвчера в 16:45

Зеленский: украинцам нужно думать о том, чтобы выжить

Московский Комсомолецвчера в 17:44

Зеленский: наша задача - выжить

Газета.Ruвчера в 15:45
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Общество

Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
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Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
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Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru вчера в 17:29
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
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Политика

Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости вчера в 10:40
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Общество

Еще 162 пациента вылечились после коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1679 человек, за сутки поправились 162 пациента.
ТАСС 03:19
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
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Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
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Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан 16 апреля в 11:11
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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Киберспорт

Virtus.pro вышла в финал верхней сетки ESL One Los Angeles

Virtus.pro разгромила Team Spirit в первом раунде верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles.
Cyber.sports.ru вчера в 14:10
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Общество

За сутки в России выявлено 4785 новых случев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах.
Российская газета 03:39
Политика

Трамп озвучил прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в стране.
Наша версия 03:32
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Экономика

Снижение ключевой ставки допустил ЦБ

Еще в начале апреля Набиуллина заявляла, что текущая ключевая ставка повышаться не будет, но тогда представитель ЦБ не называла никаких конкретных сроков и цифр.
Live24 вчера в 06:07
230
Общество

Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Авто

УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 апреля в 01:10
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Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv вчера в 08:06
6
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Авто

«Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца

Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
Свободная Пресса вчера в 01:27
Общество

За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом

В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Экономика сегодня вчера в 15:31
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
126
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
781
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
727
Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия вчера в 05:50
134
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
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Здоровье

Семь новых заболевших коронавирусом прибавилось в Челябинской области

В Челябинской области на утро субботы, 18 апреля, прибавилось семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона.
АиФ Челябинск 01:47
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Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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