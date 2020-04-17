Коронавирус
ИзвестияЗеленский посоветовал украинцам думать о выживании
В условиях борьбы с коронавирусом украинцам следует думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, в стране есть хлеб, масло, молоко и крупы, а значит, и все шансы переживать пандемию.
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Общество
Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru вчера в 17:29
Политика
Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости вчера в 10:40
Общество
Еще 162 пациента вылечились после коронавируса в Москве
Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1679 человек, за сутки поправились 162 пациента.
ТАСС 03:19
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
Транспорт
Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан 16 апреля в 11:11
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Киберспорт
Virtus.pro вышла в финал верхней сетки ESL One Los Angeles
Virtus.pro разгромила Team Spirit в первом раунде верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles.
Cyber.sports.ru вчера в 14:10
Общество
За сутки в России выявлено 4785 новых случев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах.
Российская газета 03:39
Политика
Трамп озвучил прогноз по числу жертв коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в стране.
Наша версия 03:32
Экономика
Снижение ключевой ставки допустил ЦБ
Еще в начале апреля Набиуллина заявляла, что текущая ключевая ставка повышаться не будет, но тогда представитель ЦБ не называла никаких конкретных сроков и цифр.
Live24 вчера в 06:07
Общество
Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы
Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 апреля в 01:10
Армия и оружие
Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника
Piter.tv вчера в 08:06
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Авто
«Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца
Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
Свободная Пресса вчера в 01:27
Общество
За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Экономика сегодня вчера в 15:31
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом прибавилось в Челябинской области
В Челябинской области на утро субботы, 18 апреля, прибавилось семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона.
АиФ Челябинск 01:47
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58