В условиях борьбы с коронавирусом украинцам следует думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, в стране есть хлеб, масло, молоко и крупы, а значит, и все шансы переживать пандемию.

Политика Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. 23

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Общество Еще 162 пациента вылечились после коронавируса в Москве Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1679 человек, за сутки поправились 162 пациента.

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Транспорт Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. 155

Здоровье На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

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Общество Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.

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Авто «Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.

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